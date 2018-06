Hamburg (dpa) - Deutschlands Top-Athleten wollen bei ihrem Heimtriathlon in Hamburg auch ohne die verletzte Anne Haug auf das Podest stürmen. "Unser Ziel ist eine Medaille", sagte Bundestrainer Dan Lorang heute in der Hansestadt mit Blick auf die Team-WM am Sonntag. Im vergangenen Jahr hatte die DTU-Auswahl gewonnen. Bei der Titelverteidigung fehlt Haug wegen einer Hüftverletzung. In den Einzelrennen der WM-Serie am Samstag sei eine Top-Ten-Platzierung schon ein Erfolg, sagte Lorang.

Triathlon-WM