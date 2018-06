Hamburg (dpa/lno) - Nach Verzögerungen bei der Abfertigung von Containern im Hamburger Hafen haben sich Vertreter aus Politik und Logistikbranche auf einen Aktionsplan geeinigt. "Jeder prüft noch mal, hat er wirklich ausreichend Mitarbeiter an Bord", sagte Bahnchef Rüdiger Grube am Freitag nach dem Treffen im Rathaus. Zudem sollen künftig bei Problemen alle Beteiligten schneller informiert werden. Grube hatte nach Abfertigungsstaus an den Hafen-Terminals der Hamburger Hafen AG (HHLA) um das Treffen gebeten, an dem neben Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) auch Vertreter der Hafenbehörde HPA, der HHLA sowie Spediteure teilnahmen.