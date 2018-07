Hamburg (dpa/lno) - Hamburg bereitet sich in dieser Woche auf den Jubiläumsanlauf der Queen Mary 2 vor. Auf den Tag genau zehn Jahre nach dem ersten Besuch des Kreuzfahrtschiffs wird die Queen Mary 2 am Samstag wieder im Hafen der Hansestadt erwartet. Begrüßt werde sie am Morgen von zahlreichen Schaulustigen bei der "Queen Mary 2 Flag Parade", teilten die Veranstalter mit. Bereits am Samstagabend werde das Schiff den Hamburger Hafen - begleitet von einer großen Verabschiedungszeremonie und einem Feuerwerk - dann wieder verlassen.