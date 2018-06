Hamburg (dpa/lno) - Der Brand in einem Hamburger Beach-Club auf dem Parkdeck der St.Pauli Landungsbrücken ist in der Nacht zum Dienstag durch den Querschläger einer Silvesterrakete ausgelöst worden. Ein Sprecher der Polizei berichtete am Dienstag von übereinstimmenden Zeugenaussagen. Nachdem der Feuerwerkskörper den überwiegend aus Holz gebauten Club "Hamburg del Mar" um 22.55 Uhr getroffen hatte, war das Gebäude ausgebrannt. Der Club war am Montagabend geschlossen und nach Angaben der Ermittler waren keine Menschen im Gebäude, als der Brand ausbrach. Es gab keine Verletzten. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 100 000 Euro.