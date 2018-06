Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Feuer in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in Hamburg-Bramfeld sind in der Nacht zum Dienstag drei Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mitteilte, hatten eine 80 Jahre alte Frau sowie zwei weitere Menschen im Alter von 70 und 20 Jahren Rauch eingeatmet. Alle wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. 44 Löschkräfte waren im Einsatz, um das Feuer in der Wohnung im dritten Stock zu löschen. Die Flammen drohten sich auch auf das darüberliegende Geschoss auszubreiten. Zu Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.