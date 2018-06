Kassel (dpa) - Der Schriftsteller Frank Schulz erhält den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor 2015. Der 1957 geborene und in Hamburg lebende Autor werde für seine einzigartige hochkomische Sprachkunst ausgezeichnet, teilte die Stadt Kassel am Dienstag mit. Dies zeigten seine Romane "Kolks blonde Bräute" oder "Onno Viets und der Irre vom Kiez". "Ob Scherz, Satire, Ironie, Groteske oder Nonsens - Schulz spielt meisterhaft auf der Klaviatur des Komischen, um menschliche Abgründe von Lust, Sucht und Versagen auszubreiten", begründete der Rat der Stiftung Brückner-Kühner die Entscheidung. Die Preisverleihung ist für den 31. Januar 2015 in Kassel geplant.

Der mit 10 000 Euro dotierte Kasseler Literaturpreis wird seit 1985 jährlich vergeben und zeichnet Autoren aus, "deren Werk auf hohem künstlerischen Niveau von Komik und Groteske geprägt ist". Der erste Preisträger war Loriot, auch Gerhard Polt und Peter Rühmkorf wurden ausgezeichnet. 2014 sollte der Kabarettist Dieter Hildebrandt ausgezeichnet werden, er starb aber im November 2013. Seine Witwe nahm den Preis entgegen.

