Hamburg (dpa) - Tennistalent Alexander Zverev ist in nur 58 Minuten als vierter deutscher Profi in die zweite Runde des ATP-Turniers am Hamburger Rothenbaum gestürmt. Der mit einer Wildcard ausgestattete 17 Jahre alte Lokalmatador siegte mit 6:0, 6:2 gegen den Niederländer Robin Haase. Der ebenfalls aus Hamburg kommende Julian Reister musste wegen einer Knöchelverletzung beim Stand von 4:6, 1:2 gegen den Tschechen Lukas Rosol aufgeben. Er war umgeknickt. An seinem 25. Geburtstag kam auch für Peter Gojowczyk das Aus. Der Münchner verlor vor 4000 Zuschauern mit 2:6, 3:6 gegen den Argentinier Leonardo Mayer.