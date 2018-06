Hamburg (dpa/lno) - Ein Baggerfahrer hat am Montag bei Bauarbeiten im Hamburger Stadtteil Billstedt eine Gasleitung beschädigt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mitteilte, hatte der Mann die Leitung an der Sporthalle einer Schule mit der Schaufel seines Gefährts beschädigt. Das Leck wurde zunächst provisorisch mit Holzpfählen abgedichtet, um den Gasaustritt zu stoppen. Später kümmerten sich Spezialkräfte um die undichte Stelle. Menschen waren nicht in Gefahr: Die Halle war leer - in Hamburg sind Sommerferien.