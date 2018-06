Hamburg (dpa) - Für seine Reportage "Wir wollen arbeiten!" erhält "Zeit"-Redakteur Marian Blasberg den Ulrich-Wickert-Preis für Kinderrechte. "Am Beispiel der 15-jährigen Lourdes schildert Marian Blasberg einfühlsam die Not und den Kampf von Kindern in Bolivien, die nicht nur ein Recht auf Arbeit, sondern auch Regeln gegen Ausbeutung und ihre persönliche Sicherheit wollen", sagte Jurymitglied Karl Günther Barth am Mittwoch in Hamburg. In der Sparte International gewinnt Jorge Enrique Rojas, Redakteur der Zeitung "El País" in Calí, Kolumbien. Das Jugend-Medienprojekt Radio Pocolá vom Kinderhilfswerk Plan in Guatemala erhält den Sonderpreis.

Die mit insgesamt 18 000 Euro dotierten Preise werden am 9. Oktober zum Internationalen Mädchentag in Berlin verliehen. "Projekte wie Radio Pocolá in Guatemala helfen Kindern, eine eigene Meinung zu entwickeln und zu äußern", sagte Wickert. Der ehemalige "Tagesthemen"-Moderator gründete 2011 die Ulrich-Wickert-Stiftung unter dem Dach der "Stiftung Hilfe mit Plan". Sie vergibt den Journalistenpreis für Berichte, die in herausragender Weise auf Kinderrechte und die Situation von Mädchen aufmerksam machen. Ein Sonderpreis würdigt die Medienarbeit von Kindern in den Partnerländern von Plan.

