Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben ihren Kader für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit der Verpflichtung von Sam Klassen komplettiert. Der 25 Jahre alte Verteidiger wechselt von den Greenville Road Warriors aus der US-Profiliga ECHL an die Elbe, teilten die Hanseaten am Donnerstag mit. "Er wird unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen", sagte Freezers-Sportdirektor Stéphane Richer über den Neuzugang, der einen deutschen Pass besitzt und die Trikotnummer 3 erhalten wird.

Zudem stehen für die Saison 2014/2015 Stürmer Ralf Rinke, Torhüter Niklas Deske und Verteidiger Joel Keussen bei den Freezers unter Vertrag. Sie werden mit einer Förderlizenz ausgestattet. Während Rinke bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten sowohl für den Kooperationspartner Fischtown Pinguins als auch in Hamburg spielte und Deske im Vorjahr zum Freezers-Kader gehörte, wurde Keussen neu verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom Oberligisten EV Duisburg. Rinke und Keussen sollen verstärkt bei den Pinguins in Bremerhaven, Deske für den Hamburger SV in der Oberliga zum Einsatz kommen.