Hamburg (dpa/lno) - Mit der Begegnung von Weltmeister Deutschland gegen Schottland am 7. September in Dortmund eröffnet RTL die Übertragungen von den Qualifikationsspielen zur Fußball-EM 2016. Der private Fernsehsender hatte sich im Vorjahr die Rechte an insgesamt 20 Ausscheidungsspielen des DFB-Teams für die EM 2016 in Frankreich und die WM 2018 in Russland gesichert. Die Endrunden-Turniere werden wie bisher von ARD und ZDF gezeigt.

Als TV-Experten stellte RTL am Donnerstag in Hamburg den früheren Nationaltorwart Jens Lehmann vor. Der EM-Zweite von 2008 wird in diesem Jahr insgesamt viermal am Mikrofon zum Einsatz kommen. Das Weltmeister-Team kämpft in der Gruppe D gegen Irland, Polen, Schottland, Georgien und Gibraltar um eines von 23 Endrunden-Tickets. Gastgeber Frankreich ist als 24. Team automatisch qualifiziert.