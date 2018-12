Hamburg (dpa/lno) - Dem Hamburger SV ist ein Mega-Deal gelungen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat der mit Verbindlichkeiten von rund 100 Millionen Euro belastete Fußball-Bundesligist seinen Ausrüstervertrag mit Adidas schon im April bis 2024 verlängert. Je nach Erfolg erhält der HSV in der Vertragslaufzeit rund 40 bis 50 Millionen Euro. "Es ist ein tolles Signal, dass Adidas sieht, dass der Neuaufbau des HSV ein echtes Zukunftsmodell ist", sagte HSV-Finanzvorstand Joachim Hilke der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag. Er bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung (Donnerstag). Man habe die Vertragsverlängerung "noch nicht offiziell bekanntgegeben", dies war erst beim Telekom-Cup Ende Juli in Hamburg geplant gewesen.