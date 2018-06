Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat zwei Tests für das am 28. Juli beginnende Trainingslager im österreichischen Stegersbach vereinbart. Am 30. Juli (19.00 Uhr) geht es in der Grazer UPC-Arena gegen den österreichischen Erstligisten Sturm Graz. Und am 4. August (18.30 Uhr) kommt es in Stegersbach zum Aufeinandertreffen mit Akhisar Belediyespor aus der Türkei. Einen Tag später endet das Trainingslager der Norddeutschen in der Alpenrepublik.