Hamburg (dpa/lno) - Die als "Hartz-IV-Rebellin" bekanntgewordene Jobcenter-Mitarbeiterin Inge Hannemann hat in ihrem Rechtsstreit vor dem Hamburger Arbeitsgericht eine Teil-Niederlage erlitten. Die 46-Jährige war 2013 vom Jobcenter suspendiert worden, weil sie gegen das "System Hartz IV" kämpft. Inzwischen gibt es dazu zwei parallel laufende Verfahren vor dem Arbeitsgericht. Am Donnerstag wehrte sich Hannemann dagegen, dass die Stadt sie in der Sozialbehörde beschäftigen will. Doch die Kammer sah keinen Grund, diese Frage in einem Eilverfahren zu klären und lehnte die Anträge ab. Im Oktober soll zu diesem Aspekt ein Hauptsacheverfahren beginnen.