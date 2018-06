Hamburg (dpa/lno) - Der 17-jährige Alexander Zverev führt eine neu gegründete vierköpfige Nachwuchsgruppe für das deutsche Herren-Tennis an. Analog zur bestehenden Mannschaft bei den Damen gab der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Donnerstag ein Talente-Team bekannt, das auf dem Weg zur Profi-Karriere besonders gefördert und finanziell unterstützt werden soll. "Allerdings fehlt uns im Vergleich zu den Mädchen immer noch ein Titelsponsor", erklärte DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard in einer Mitteilung. "Solange wir den nicht haben, sind die Voraussetzungen der beiden Mannschaften nicht zu vergleichen."

Der Hamburger Alexander Zverev, Bruder des Profis Mischa Zverev, sorgte zuletzt mit seinem Sieg beim Challenger-Turnier in Braunschweig sowie in diesen Tagen bei der ATP-Veranstaltung am Hamburger Rothenbaum für Furore. Seine Entwicklung sei "außergewöhnlich", meinte Eberhard.

Neben dem Juniorensieger der Australian Open wird dem 15-jährigen Daniel Altmaier aus Kempen sowie dem 14 Jahre alten Ludwigshafener Nicola Kuhn eine erfolgreiche Zukunft zugetraut. Als Jüngster wurde der 13-jährige Rudolf Molleker aus Berlin in das Team berufen. Die Talente sollen unter anderem bei Turnieren professionell betreut werden.

