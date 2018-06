Hamburg (dpa/lno) - In einer defekten U-Bahn haben Helfer am Donnerstag in Hamburg rund 100 Fahrgäste aus einer misslichen Lage befreit. Die U3 war am Nachmittag auf der Strecke zwischen Kellinghusenstraße und Saarlandstraße liegengeblieben. Insgesamt eine Stunde dauerte es, bis die Bahn evakuiert war. Eine Frau setzte einen Notruf ab, weil sie und einige andere Fahrgäste wegen der Hitze Kreislaufprobleme hatten, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr, die mit 50 Einsatzkräften vor Ort war. Verletzt wurde aber niemand. "Alle Personen sind gut rausgekommen", sagte ein Sprecher der Hochbahn. Auf der Strecke wurden vorübergehend Ersatzbusse eingesetzt.