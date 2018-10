Hamburg (dpa) - Der Argentinier Leonardo Mayer hat das Finale des ATP-Tennisturniers in Hamburg gewonnen. Der 27-Jährige besiegte am Sonntag den topgesetzten Spanier David Ferrer mit 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:4) und gewann damit seinen ersten Titel auf der Tour. Mayer sicherte sich ein Preisgeld von 272 300 Euro bei dem mit 1,3 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier am Rothenbaum. Im Halbfinale ausgeschieden waren der 17-jährige Hamburger Alexander Zverev und der Augsburger Philipp Kohlschreiber.

