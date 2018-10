Kiel/Hamburg (dpa/lno) - Zwei abgewiesene Asylbewerber aus Hamburg werden in der schleswig-holsteinischen Abschiebeanstalt in Rendsburg untergebracht. Das Innenministerium in Kiel gab am Montag nach Abstimmung mit dem Justizressort einem Amtshilfeersuchen Hamburgs statt. Hintergrund ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wonach Abschiebehäftlinge und Strafgefangene nicht in einer gemeinsamen Einrichtung untergebracht werden dürfen. Damit muss Hamburg seine bisherige Praxis ändern. Auch ein Mann, für den das Amtsgericht Flensburg in einem von der Bundespolizei beantragten Fall Abschiebungshaft anordnete, soll nach Rendsburg. Schleswig-Holstein hat dort eine eigenständige Abschiebehaftanstalt, die seit kurzem nicht belegt war.

Die Einrichtung in Rendsburg soll nach dem Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und SSW geschlossen werden. Ihre Belegung hatte zuletzt kontinuierlich abgenommen. Seit voriger Woche ist dort niemand in Abschiebungshaft. Allerdings gingen aus anderen Ländern konkrete Bitten ein, in Amtshilfe Abschiebehäftlinge in Rendsburg unterzubringen. Diese Länder erwarten, dass der Vollzug bei ihnen nicht mit den Vorgaben des EuGH vereinbar ist.

"Die Arbeiten an dem Ziel der Landesregierung, die Einrichtung in Rendsburg zu schließen, laufen planmäßig", sagte Innenminister Andreas Breitner (SPD). "Dabei bleibt mein Anliegen, die Abschiebungshafteinrichtung in Rendsburg bis spätestens 2016 nicht mehr zu benötigen, wenn möglich, auch schon früher darauf zu verzichten." Er könne sich aber in der derzeitigen Lage den Wünschen anderer Länder nicht verweigern, gab Breitner an. Die Unterbringung in einer anderen geeigneten geschlossenen Einrichtung werde geprüft, wenn kein milderes Mittel zur Durchsetzung einer bestehenden Ausreisepflicht zur Verfügung stehe.

Untersucht werden laut Breitner auch alternative Möglichkeiten einer länderübergreifender Zusammenarbeit. Schleswig-Holsteins beteilige sich an einer Arbeitsgruppe. "Abgesehen davon ist es jedoch aufgrund der derzeitigen Rechtslage auf Bundesebene notwendig, für den Fall einer gerichtlichen Entscheidung vorbereitet zu sein, dass von Abschiebung betroffene Personen in Rendsburg untergebracht werden können", führte Breitner aus.