Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat ein prominentes Vorbild. Die Hamburger wollen in der neuen Saison der deutschen Nationalmannschaft in puncto Teamgeist nacheifern. Dies erklärte St. Paulis neuer Kapitän Sören Gonther im Gespräch mit Hamburger Medien. "Wenn wir ein Tor schießen, dann muss die Bank förmlich explodieren", meinte der Verteidiger, der im Trainingslager im österreichischen Villach von Trainer Roland Vrabec zum neuen Mannschaftsführer bestimmt wurde. Sein Stellvertreter ist Torhüter Philipp Tschauner, der Mannschaftsrat wird noch gewählt.

Der Erfolg der Mannschaft habe bei der DFB-Elf auf dem Weg zum Weltmeistertitel in Brasilien im Mittelpunkt gestanden - unabhängig davon, welche Spieler zum Einsatz kamen, sagte Gonther. Dieses Denken zu etablieren, sei nun auch seine Aufgabe. Persönliche Eitelkeiten müssten dabei hintenanstehen, ergänzte der 27-Jährige, der am Samstag gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio (0:0) sein erstes Spiel als Kapitän und Nachfolger von Fabian Boll bestritt.

Gonther erklärte, mit dem FC St. Pauli in der kommenden Spielzeit den Aufstieg anzuvisieren. "Ich habe schon im Winter gesagt, dass ich es der Mannschaft zutraue", betonte er. St. Pauli startet mit einem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am 2. August in die Saison. Davor absolvieren die Hamburger noch drei Testspiele, darunter eines gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow an diesem Samstag.