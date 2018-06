Hamburg (dpa/lno) - Ein Taxifahrer in Hamburg ist am frühen Dienstagmorgen von drei Fahrgästen überfallen worden. Die unbekannten Männer hatten das Taxi in den Stadtteil Steilshoop bestellt und dem Fahrer als Ziel den Kiez genannt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann auf dem Beifahrersitz habe den Fahrer dann plötzlich mit seinen Fäusten attackiert. Daraufhin habe der 53-Jährige sein Auto gestoppt und sei auf die andere Straßenseite gelaufen. Die Männer durchsuchten laut Polizeiangaben das Taxi und flüchteten anschließend ohne Beute. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Pressemitteilung Polizei Hamburg