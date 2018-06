Hamburg (dpa/lno) - Anke Johannes hat die Geschäftsführung beim Solarunternehmen Conergy Deutschland GmbH übernommen. Sie trat das Amt bereits zum 1. Juli an, wie Conergy am Dienstag in Hamburg mitteilte. Mit Johannes werde die Gesellschaft von einer erfahrenen Managerin geführt, die mit dem Unternehmen seit vielen Jahren vertraut sei. Die Managerin ist Nachfolgerin von Stefan Balbierz, der die Geschäftsführung von 2011 bis Juni 2014 innehatte.

Johannes sagte, sie freue sich, an der Ausgestaltung der neuen Strategie mitzuwirken. Das Unternehmen habe den Wandel vom Hersteller zum Lösungsanbieter erfolgreich vollzogen. "Mit der Finanzkraft unseres Investors und dem Engineering-Know-how von Conergy ist es möglich, neue Konzepte zu entwickeln und diese auch kurzfristig auf dem deutschen Markt einzuführen." Der US-Finanzinvestor Kawa war 2013 bei dem damals insolventen Unternehmen eingestiegen. Er übernahm die deutschen und internationalen Vertriebs- und Servicegesellschaften.