Hamburg (dpa/lno) - Christian Fitzek gilt als Topkandidat auf den Geschäftsführerposten beim Handball-Bundesligisten HSV Hamburg. Von der möglichen vierten HSV-Karriere des 109-maligen Nationalspielers berichtet des "Hamburger Abendblatt" am Dienstag auf seiner Internetseite. Demnach soll der 53-Jährige bereits am 1. August Nachfolger von Holger Liekefett werden, der vor zwei Wochen seinen Rücktritt bekanntgeben hatte. Zuvor war auch darüber spekuliert worden, dass Ex-Trainer Martin Schwalb, der nach seinem Herzinfarkt derzeit eine Reha absolviert, in die Rolle des Geschäftsführers wechseln könnte.

Fitzek wirkte bereits in drei Funktionen für die Hanseaten - als Co-Trainer (2004-05), Chefcoach (2005) und Sportchef (2005-11). Seit 2012 ist er Geschäftsführer des ehemaligen HSV-Kooperationspartners und Zweitligisten VfL Bad Schwartau. Dort steht der ausgebildete Sport-Manager noch bis zum 30. Juni 2015 unter Vertrag. Nach der in letzter Instanz erteilten Lizenz für die kommende Bundesliga-Saison war Liekefett aus privaten Gründen nach nur vier Monaten im Amt zurückgetreten. In der Vorsaison hatte sich der Verein bereits von den Geschäftsführern Frank Rost und Christoph Wendt getrennt.