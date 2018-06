Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg-Bergedorf hat ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser angegriffen und schwer verletzt. Der 41-Jährige stoppte die Attacke erst, als ihre 13 und 19 Jahre alten Kinder dazwischen gingen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 36 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht, hieß es. Der Mann hatte seine Ex-Gefährtin am Montag unvermittelt angefallen, als sie mit ihren Kindern die Wohnung verließ. Sie konnte sich in ein Geschäft retten. Täter und Opfer lebten voneinander getrennt. Der Mann wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Zu Hintergründen und Einzelheiten der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Polizeimeldung