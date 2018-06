Hamburg (dpa/lno) - Beim Betanken eines Frachters in Hamburg Wilhelmsburg sind 2000 Liter Schweröl in die Elbe gelaufen. Eine Fläche von 2000 Quadratmetern sei von der Verschmutzung betroffen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagabend. Der unter der Flagge Antiguas fahrende Frachter "Marc Andre" sei am Kalikai betankt worden, als durch ein sogenanntes overflow plötzlich unter Druck ein großer Schwall Treibstoff ausgelaufen sei. Die Feuerwehr grenzte die kontaminierte Fläche auf der Elbe ein und fuhr die Ufer ab, um sie auf mögliche Umweltschäden zu überprüfen. Umweltbehörde und Polizei seien ebenfalls vor Ort. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers sollten die Reinigungsarbeiten noch am Abend beendet werden.