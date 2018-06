Stockholm (dpa/lno) - Geringe Nachfrage und fallende Preise haben dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall im ersten Halbjahr 2014 zu schaffen gemacht. Der Umsatz ging von 88 Milliarden schwedischen Kronen im Vorjahreszeitraum auf 82,5 Milliarden zurück (rund 8,94 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Unter dem Strich machte der Konzern mit rund 5,9 Milliarden Kronen (knapp 638 Mio Euro) mehr Gewinn als im ersten Halbjahr 2013. Negativ beeinflusst worden sei das Ergebnis durch Rücklagen für zukünftige Kosten des Atomausstiegs in Deutschland, hieß es. Auf der anderen Seite hatte Vattenfall seine Kassen im ersten Quartal durch den Verkauf des Hamburger Stromnetzes an die Hansestadt füllen können.

Bericht Vattenfall