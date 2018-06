Gütersloh/Hamburg (dpa/lno) - An den Kitas in Hamburg muss sich eine Erzieherin um so viele Kleinkinder kümmern wie in keinem anderen westlichen Bundesland. Für jeweils 5,4 Mädchen und Jungen im Alter bis zu drei Jahren ist eine Erzieherin in der Hansestadt zuständig, während es im Schnitt der West-Länder 3,8 Kinder sind, ergab eine am Freitag veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung. Sie empfiehlt, dass bei den unter Dreijährigen eine Erzieherin für höchstens drei Kinder verantwortlich ist. Um dies umsetzen zu können, würden in Hamburg knapp 2500 zusätzliche Vollzeitkräfte benötigt.

Um auch noch die Empfehlungen für über drei Jahre alte Kinder zu erfüllen, müssten noch einmal 850 Erzieherinnen dazukommen. Dies würde insgesamt Mehrkosten beim Personal von fast 143 Millionen Euro jährlich verursachen - ein Plus von 44 Prozent. "Das ist eine gewaltige Kraftanstrengung, die sich aber lohnt, weil die Kita-Qualität entscheidend ist für gutes Aufwachsen und faire Bildungschancen aller Kinder", sagte Stiftungsvorstand Jörg Dräger.

In frühkindlicher Bildung bleibe gute Qualität oft auf der Strecke, weil viele Kitas nicht genügend Erzieherinnen haben, konstatiert die Stiftung. Die Personalschlüssel in Hamburg weiche stark von einem kindgerechten und pädagogisch sinnvollen Betreuungsverhältnis ab.

Ländermonitor frühkindliche Bildungssysteme