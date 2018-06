Hamburg (dpa/lno) - Vier zuletzt angeschlagene Fußball-Profis des FC St. Pauli haben sich rechtzeitig vor dem Härtetest gegen Celtic Glasgow zurückgemeldet. Stürmer John Verhoek hat seinen Teilriss des Außenbandes im Sprunggelenk ebenso auskuriert wie Sebastian Schachten, Christopher Nöthe und Christopher Buchtmann ihre muskulären Probleme. Das Quartett absolvierte das volle Programm und steht dem Zweitligisten für das Spiel am Samstag am Millerntor zur Verfügung, teilte der FC St. Pauli am Freitag mit.

Weiterhin ersetzen muss Cheftrainer Roland Vrabec hingegen Marcel Halstenberg (Sehnenzerrung im Oberschenkel) und Marc Rzatkowski (Entzündung am rechten Fußrücken). Das Duo klagte weiterhin über Probleme und absolvierte daher lediglich ein individuelles Programm.