Hamburg (dpa/lno) - Hamburger Gefangene, die im Knast arbeiten, bekommen keinen gesetzlichen Mindestlohn. Die Arbeitsbedingungen seien mit dem freien Arbeitsmarkt nicht vergleichbar, sagte der Sprecher der Justizbehörde, Sven Billhardt, am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. "Viele Gefangene müssen angeleitet und unterstützt werden. Das ist keine Arbeit im klassischen Sinn, sondern wichtig für ein straffreies Leben im Anschluss an die Haft."

Der Bundestag hatte Anfang Juli den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde beschlossen. Er soll von 2015 an gelten. Für einige Branchen sind aber Übergangfristen bis 2017 vorgesehen.

Gefangene seien keine Arbeitnehmer, betonte Billhardt. "Ihre Vergütung ist gesetzlich gesondert geregelt. Wir gewähren den Gefangenen ja auch keinen gesetzlichen Mindesturlaub."

Nach Darstellung der Justizbehörde arbeiten rund 60 Prozent der derzeit fast 1700 Gefangenen und Untersuchungshäftlinge in Hamburg. In diesem Jahr - der Lohn wird jedes Jahr angepasst - bekommen die meisten Gefangenen Tagessätze zwischen 8,96 und 13,50 Euro. In der Hamburgischen Strafvollzugsvergütungsordnung sind zwar sechs Vergütungsstufen geregelt. Dass Häftlinge aber in die beiden höchsten Stufen mit Tagessätzen von 14,93 oder 16,48 Euro eingruppiert werden, ist nach Billhardts Angaben die Ausnahme.