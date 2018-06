Hamburg/Kiel (dpa/lno) - In der Hansestadt und in Kiel haben am Samstag Kundgebungen gegen den Gazakrieg stattgefunden. In Hamburg trugen die Teilnehmer Plakate und Banner mit Sprüchen wie "Stoppt den Völkermord in Gaza" oder "Gebt palästinensischen Kindern eine Zukunft und nicht den Tod!" Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Palästinensischen Gemeinschaft in Deutschland. Nach Angaben der Polizei versammelten sich zu Beginn der Kundgebung in Hamburg etwa 100 Demonstranten, Beobachter sprachen von mehreren hundert Teilnehmern. Die Veranstalter hatten insgesamt mit etwa 2000 Demonstranten gerechnet. Zwischenfälle gab es zunächst keine.

In Kiel nahmen nach Angaben der Polizei etwa 120 Demonstranten an einer Kundgebung gegen den Gazakrieg teil. Die Aktion sei friedlich verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin kurz vor Abschluss der Proteste. Bei Demonstrationen gegen den Krieg im Gazastreifen waren in den vergangenen Tagen in mehreren deutschen Städten antijüdische und antiisraelische Parolen skandiert worden.