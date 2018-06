Hamburg (dpa/lno) - Für den Baseball-Bundesligisten HSV Stealers war das Playoff-Viertelfinale erneut die Endstation. Das knappe 4:5 beim Titelfavoriten Heidenheim Heideköpfe am Samstag bedeutete die dritte Niederlage im dritten Spiel der "Best of five"-Serie und damit das vorzeitige Aus. Eine Woche zuvor hatten sich die Stealers dem Südmeister in der Hansestadt bereits jeweils glatt mit 1:4 und 3:9 geschlagen geben müssen.

"Wir haben wieder gezeigt, dass wir auf Augenhöhe mit den Topteams der Liga spielen können", fasste Trainer Jens Hawlitzky am Sonntag den Auftritt seines Teams zusammen. Und ergänzte: "Natürlich hätte ich sehr gern noch ein viertes oder gar fünftes Spiel erzwungen."

Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel im letzten Spielabschnitt, als Sascha Lutz für deren Siegpunkt sorgte. Die Stealers hatten zwischenzeitlich 4:1 geführt, leisteten sich in der Schlussphase aber einige Fehler in der Defensive, so dass Heidenheim das Blatt noch wenden konnte. "Am Anfang haben wir in der Rolle des Außenseiters befreit gespielt. Als wir dann aber 4:1 geführt haben, haben wir vielleicht ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, dass wir hier tatsächlich gewinnen können", räumte Hawlitzky ein.

Stealers ausgeschieden