Rostock/Hamburg (dpa) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex mit Sitz in Rostock und Hamburg hat einen Großauftrag über den Bau eines 50-Megawatt-Windparks in Uruguay erhalten. Wie das Unternehmen am Dienstag berichtete, werden 20 Anlagen im Nordosten des Landes errichtet, rund 60 Kilometer von der brasilianischen Grenze entfernt. In dem Windpark könnten jährlich rund 200 000 Megawattstunden Strom erzeugt werden. Auftraggeber ist dem Vernehmen nach eine Tochter des italienischen Energieversorgers Enel. Früheren Angaben zufolge gilt die Faustformel, dass der Auftragswert für ein Megawatt Leistung rund eine Million Euro beträgt. Uruguay habe sich zum Ziel gesetzt, im kommenden Jahr 30 Prozent des Stroms mit Windenergie zu erzeugen.

