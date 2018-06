Hamburg (dpa/lno) - Die Stadt Hamburg prüft, ob das Bezirksamt Mitte in einen Gebäudeteil des Axel-Springer-Verlagsgebäudes in der Innenstadt umzieht. Das teilte die Hamburger Finanzbehörde am Dienstag mit. Die Stadt will über ihren Landesbetrieb für Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) einen Gebäudeteil kaufen. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht. Es sei eine Absichtserklärung ("Letter of Intent") unterzeichnet worden. Ein Umzug könnte Mitte 2017 erfolgen. Axel Springer hatte zum 1. Mai 2014 Zeitungen und Zeitschriften an die Essener Funke Mediengruppe ("Westdeutsche Allgemeine Zeitung") übertragen, die aus dem Hamburger Springer-Gebäude ausziehen will.