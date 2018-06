Genf (dpa) - Seitens der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es derzeit keine weiteren Anfragen wegen einer möglichen Behandlung von Ebola-Patienten in Deutschland. Das sagte WHO-Sprecher Gregory Hartl am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa in Genf. Die WHO habe allerdings auch nie von sich aus in Deutschland um eine solche Behandlung gebeten, sondern lediglich eine entsprechende Anfrage der Regierung von Sierra Leone an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) weitergeleitet.

Dabei habe es sich um den prominenten Ebola-Experten Sheik Umar Khan aus Sierra Leone gehandelt. Der Virologe hatte sich beim Einsatz gegen die Seuche in seinem westafrikanischen Heimatland trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen mit dem extrem gefährlichen Ebola-Virus infiziert. Er starb am Dienstag in einer Klinik im Norden des Landes bevor ein Transport nach Deutschland überhaupt möglich gewesen wäre.

Die seit Monaten andauernde Ebola-Epidemie in Westafrika ist die schwerste, die bisher registriert wurde. Nach WHO-Angaben wurden bis zum 23. Juli 1201 Fälle bestätigt, mehr als 670 Menschen starben.

