Hamburg (dpa/lno) - Tragischer Unfall auf einer Baustelle mitten in Hamburg: Zwei Arbeiter wurde am Mittwoch in einer zwölf Meter tiefen Baugrube im Stadtteil Winterhude mehrere Minuten lang unter Sandmassen verschüttet. Ein 44-jähriger Bauarbeiter sei fast erstickt, habe von einem Notarzt reanimiert werden müssen und schwebe weiter in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Der Schwerverletzte sei mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Eppendorf gebracht worden. Der zweite Arbeiter (47) kam - nur relativ leicht verletzt - mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Wegen Einsturzgefahr ließen die Sicherheitskräfte ein angrenzendes Wohnhaus mit 16 Wohnungen räumen. Das Gebäude wies Risse auf.

Zum Unfall kam es nach ersten Einschätzungen, weil ein Bagger offenbar zu nahe an die Baugrube gefahren war, so dass eine seitliche Stützwand der Grube dem Druck nicht standhielt und einstürzte. Die Arbeiter wurden von mehreren Kubikmetern Sand begraben. Unter Lebensgefahr hätten die ersten eintreffenden Polizei- und Feuerwehrleute die Verschütteten freigeschaufelt, berichtete die Polizei.