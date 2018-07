Hamburg (dpa) - Der Bekleidungskonzern Tom Tailor bekommt einen neuen Großaktionär. Ein portugiesisches Tochterunternehmen der chinesischen Beteiligungsgesellschaft Fosun beteilige sich mit 23,16 Prozent an der Tom Tailor Holding AG, teilte das Hamburger Unternehmen am Mittwochabend mit. Der Vollzug des Erwerbs solle in Kürze erfolgen. Den Angaben zufolge hatte die Anteile bisher die Versorgungs- und Förderungsstiftung in Vaduz (Liechtenstein) gehalten. Jetzt steige die größte Versicherung in Portugal, Fidelidade-Companhia de Seguros SA, bei Tom Tailor ein.

Tom-Tailor-Chef Dieter Holzer wertete den Einstieg als Bestätigung der Unternehmensstrategie, die konsequent auf profitables Wachstum ziele: "Fosun ist langfristig engagiert und kennt sich hervorragend auf den internationalen Märkten aus." Tom Tailor hat nach eigenen Angaben weltweit 6500 Mitarbeiter, 4200 davon in Deutschland.

