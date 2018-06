Hamburg (dpa/lno) - Die Agentur für Arbeit legt heute neue Zahlen für die Entwicklung des Hamburger Arbeitsmarktes vor. Im Ferienmonat Juli droht ein Rückschlag, nachdem die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg seit Jahresbeginn stetig zurückgegangen war und die Arbeitslosenquote im Juni mit 7,5 Prozent den tiefsten Stand des Jahres erreicht hatte. In der Urlaubszeit warten viele Betriebe mit Einstellungen und es drängen zusätzlich junge Erwachsene auf den Arbeitsmarkt, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, aber von ihren Betrieben nicht übernommen wurden. Zuletzt waren in der Hansestadt rund 73 000 Arbeitslose gemeldet.