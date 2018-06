Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Kunsthalle wird modernisiert - und bleibt trotzdem geöffnet: Unter dem Titel "Spot on" sind bis zum 3. Januar 2016 mehr als 200 Meisterwerke in der Galerie der Gegenwart zu sehen. "Die Schau ermöglicht einen Rundgang durch nahezu 600 Jahre Kunstgeschichte und lädt dazu ein, ausgewählte Werke aus einem anderen Blickwinkel zu sehen", sagte Direktor Hubertus Gaßner am Donnerstag in Hamburg. Gezeigt werden Herzstücke der Sammlung wie Max Beckmanns "Odysseus und Kalypso" (1943), Édouard Manets "Nana" (1877) und Caspar David Friedrichs "Das Eismeer", die Rauminstallationen wie Ilya Kabakovs "Healing with Paintings" (1996) oder Richard Serras "Measurements of Time" (1996) gegenübergestellt werden.

