Schwerin/Hamburg (dpa) - Nach Diebstählen aus zwei Dorfkirchen in Nordwestmecklenburg ist ein 56-jähriger Mann aus Hamburg am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Schwerin mitteilte, war der Mann am Donnerstag in Proseken auf frischer Tat ertappt worden, als er am frühen Morgen mit einem mehrarmigen Kerzenleuchter die Dorfkirche verließ.

Ein Kirchenmitarbeiter hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnräume in Hamburg fanden Polizisten weitere sakrale Gegenstände aus Diebstählen am 25. Juli in den Gotteshäusern Proseken und Hohenkirchen.

Dazu gehörten ein Altarleuchter, historische Kirchenschlüssel, eine Heiligenfigur, ein Kruzifix, eine Schmuckbibel sowie ein Abendmahlbild aus dem 17. Jahrhundert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls in drei Fällen.

In Mecklenburg-Vorpommern kam es zuletzt zu mehreren Kirchendiebstählen. So wurden in Stralsund und Wolgast Spendenbehälter mit Geld entwendet.