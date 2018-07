Hamburg/Hannover (dpa/lno) - Gut drei Jahre nach der bundesweiten Einführung stößt der Führerschein mit 17 Jahren in Hamburg nur auf wenig Interesse. Die Hansestadt gehörte nach Angaben des TÜVs im vergangenen Jahr zu den Schlusslichtern: Hamburg kam auf eine Quote von 22,6 Prozent unter den 18-jährigen Autofahrern. Ähnlich niedrige Quoten hatten auch die anderen Stadtstaaten Bremen (26,3) und Berlin (14,6 Prozent). Bundesweit lag der Schnitt bei 47,3 Prozent, wie der für den Bereich Mobilität zuständige TÜV-Nord-Geschäftsführer Hartmut Abeln der Nachrichtenagentur dpa sagte. An der Spitze standen Bayern mit 59 Prozent und Niedersachsen mit 53 Prozent aller Fahrschüler. Seit Anfang 2011 dürfen 17-Jährige in Deutschland in Begleitung eines erfahrenen Autofahrers am Steuer sitzen.

