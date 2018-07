Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Towers haben sich für ihre erste Saison in der 2. Basketball-Bundesliga mit zwei weiteren Spielern verstärkt. Michael Wenzl und Benjamin Fumey werden künftig für die Hanseaten antreten, teilte der ProA-Ligist am Samstag mit. Der 2,10 Meter große Centerspieler Wenzl kommt vom Erstligisten Artland Dragons aus Quakenbrück, Angreifer Fumey spielte zuletzt für die UBC Tigers Hannover in der ProB-Liga.