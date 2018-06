Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli hat mit Mühe einen Fehlstart in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga verhindert. Kapitän Sören Gonther rettete den ambitionierten Hanseaten am Samstag in der 77. Minute mit einem sehenswerten Treffer zum 1:1 (0:1) gegen den FC Ingolstadt einen eher glücklichen Punktgewinn. Vor 26 664 Zuschauern im Millerntor-Stadion hatte Alfredo Morales (41.) die lange Zeit besseren Gäste verdient in Führung gebracht. Die meist fahrig und zu ungenau agierenden Hamburger Kiez-Kicke blieben dank ihres weit aufgerückten Abwehrchefs auch im siebten Auftakt-Punktspiel in Serie unbesiegt.