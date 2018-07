Hamburg (dpa/lno) - Zehntausende Menschen haben am Samstag die Parade zum Christopher Street Day (CSD) in Hamburg verfolgt. Angeführt von Drag-Queen Olivia Jones setzte sich der bunte Tross mit 10 000 Teilnehmern am Mittag im Stadtteil St. Georg in Bewegung. 16 Fußgruppen, 15 Trucks, elf Autos und eine Motorrad-Gruppe waren dabei, um für mehr Akzeptanz von Schwulen und Lesben zu demonstrieren. Die Veranstalter sprachen in einer ersten Schätzung von mindestens 100 000 Besuchern. Die Parade erinnert an Vorfälle am 28. Juni 1969 in New York, als es nach einer Polizeirazzia in einer Bar zum Aufstand von Homosexuellen in der Christopher Street kam.

