Hamburg (dpa/lno) - Ein Vater hat seinen mit Haftbefehl gesuchten Sohn vor dem Gefängnis bewahrt. Der 29 Jahre alte Junior ist am Sonntagmorgen ohne Ticket mit der Hamburger S-Bahn gefahren und dabei erwischt worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei der Kontrolle der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann seit Ende Juli per Haftbefehl gesucht wurde. Er war wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Führerscheins zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er diese bisher nicht gezahlt hatte, sollte er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 82 Tagen verbüßen. Davor bewahrte ihn nun sein Vater, indem er die offene Rechnung in Höhe von 1650 Euro beglich. Wegen des Schwarzfahrens erwartet den 29-Jährigen jedoch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrscheins.