Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Towers haben einen weiteren bundesligaerfahrenen Profi für ihre erste Saison in der 2. Basketball-Bundesliga verpflichtet. Vom Erstligisten Mitteldeutscher Basketball Club aus Weißenfels kommt Spielmacher Daniel Hain. Das teilte der ProA-Ligist am Montag mit. Hain soll der Mannschaft von Cheftrainer Hamed Attarbashi in der Defensive größeren Halt geben. "Aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner defensiven Stärke kann er auf mehreren Positionen verteidigen", sagte Attarbashi.