Hamburg (dpa) - "Monty Python's Spamalot", Musical von Eric Idle und John Du Prez nach dem Kultfilm "Die Ritter der Kokosnuss" (1975), ist am Sonntagabend bei einer Premiere in Hamburg gefeiert worden. Im St Pauli-Theater bejubelte das Publikum die Koproduktion mit dem Zürcher Theater am Hechtplatz, bei der unter Regie von Dominik Flaschka elf Darsteller in mehr als 70 Rollen für Jux und Dollerei sorgen. Mit Sinn für britisch-schwarzen Humor, aber nicht ganz so feinsinnig wie einst die Original-Comedygruppe Monty Python, karikieren die Eidgenossen den Mythos von König Artus (Eric Hättenschwiler), der sich mit seiner Tafelrunde auf Suche nach dem Heiligen Gral begibt. Zu den singenden und tanzenden Bühnenfiguren gehören neben Rittern, Showgirls, Nonnen und der "Fee aus dem See" (Sandra Studer) etwa auch Conchita Wurst und Angela Merkel.

