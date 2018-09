Karlsruhe/Hamburg (dpa/lno) - 70 Jahre nach einem NS-Massaker in der Toskana könnte ein in Hamburg lebender Beschuldigten doch noch zur Rechenschaft gezogen werden. Das Oberlandesgericht Karlsruhe entschied laut einer Mitteilung vom Dienstag, dass gegen einen damaligen Kompanieführer entgegen früherer Entscheidungen anderer Instanzen Anklage erhoben werden kann. Bei dem Verbrechen in dem Bergdorf Sant' Anna die Stazzema 1944 hatte die Waffen-SS 560 Menschen umgebracht.

"Das ist ein Riesenerfolg", sagte die Rechtsanwältin Gabriele Heinecke der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart über die Entscheidung. Sie vertritt den Vorsitzenden der Organisation der Angehörigen und Überlebenden des Verbrechens, Enrico Pieri. Sie hoffe, dass jetzt unverzüglich Anklage gegen den 93-Jährigen erhoben werde.

