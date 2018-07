Hamburg (dpa/lno) - Der Bekleidungskonzern Tom Tailor will 2014 wieder schwarze Zahlen schreiben. Das sagte Vorstandschef Dieter Holzer am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. Nach der Übernahme der Marke Bonita war 2013 ein Verlust von 16 Millionen Euro angefallen. Im zweiten Quartal drehte das Ergebnis mit 1,4 Millionen Euro plus in die Gewinnzone. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2014 um 4,5 Prozent auf rund 425 Millionen Euro. Während Tom Tailor im Einzelhandel flächenbereinigt um 5,5 Prozent zulegte, gab es bei Bonita einen Rückgang von 8,7 Prozent. Bei der Marke seien Rabattaktionen deutlich zurückgefahren worden, berichtete Holzer.

