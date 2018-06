Hamburg (dpa/lno) - Die britische Komödie "Pride" eröffnet am 25. September das Filmfest Hamburg. "Welch eine Freude, mit einem Film eröffnen zu können, der nicht nur gesellschaftspolitisch von großer Relevanz, sondern auch noch komisch, rührend und voller Überraschungen ist", sagte Festivalleiter Albert Wiederspiel am Mittwoch in Hamburg. "Pride" spielt in der Thatcher-Ära der 1980er Jahre und basiert auf wahren Begebenheiten. Er erzählt die Geschichte von Mitgliedern der schwul-lesbischen Szene, die walisische Bergarbeiter unterstützen wollen. Zur Deutschlandpremiere wird unter anderem der Regisseur Matthew Warchus erwartet.

Filmfest Hamburg