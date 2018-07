Hamburg (dpa/lno) - Mit Neuzugang Ante Budimir reist der FC St. Pauli zum ersten Auswärtsspiel der neuen Fußball-Zweitliga-Saison zum VfR Aalen. "Es macht Sinn, ihn mitzunehmen, denn wir wollen ihn möglichst schnell integrieren. Mal sehen, ob wir ihn von Anfang an bringen oder einwechseln", sagte Trainer Roland Vrabec am Mittwoch mit Blick auf das Match am Freitag (18.30 Uhr) in Aalen. Christopher Nöthe und John Verhoek, die zum Auftakt gegen Ingolstadt (1:1) begannen, sowie der eingewechselte Lennart Thy sind die weiteren Sturm-Kandidaten.

"Mit Ante haben wir auf jeden Fall noch mal Qualität hinzugewonnen", sagte Vrabec. Weitere Spieler-Verpflichtungen bis zum Transferschluss Ende August schloss er nicht kategorisch aus. Möglich sei aber auch, dass der eine oder andere Akteur noch abgegeben werde. Vrabec: "Es ist sinnvoll, immer die ersten Spiele abzuwarten, ehe man entscheidet."

Während Marc Rzatkowski zu seinem Saison-Debüt kommen könnte, stehen Florian Kringe (Rückenbeschwerden), Sebastian Maier (Bronchitis) und der schon länger fehlende Marcel Halstenberg (Rehabilitation) ihrem Coach nicht zur Verfügung. Vrabec rechnet damit, dass das Trio in der kommenden Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen kann.