Hamburg (dpa/lno) - Christian Fitzek kehrt wie erwartet zum Handball-Bundesligisten HSV Hamburg zurück. Der 53-Jährige einigte sich mit dem Zweitligisten VfL Bad Schwartau auf die sofortige Freigabe aus seinem bis 2015 laufenden Vertrag als Geschäftsführer. In gleicher Funktion tritt Fitzek beim HSV die Nachfolge des kürzlich aus persönlichen Gründen zurückgetretenen Holger Liekefett an, bestätigte der HSV Hamburg am Mittwoch auf Anfrage. Allerdings stand die Unterzeichnung des Vertrags mit dem HSV noch aus.

Fitzeks in Bad Schwartau gültiger Kontrakt sah für beide Seiten eine sechsmonatige Kündigungsfrist vor. Die von Fitzek erreichte einvernehmliche Lösung sieht vor, dass der HSV eine Ablöse zahlt. Über die Höhe der Summe vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Fitzek hat schon sieben Jahre in Hamburg gearbeitet: Erst als Co-, dann als Cheftrainer und zuletzt als Sportchef (bis 2010/2011). Damit ist nach der finanziellen Rettung des HSV durch Unternehmer Andreas Rudolph und nach der Übernahme von Martin Schwalbs Trainerjob durch Christian Gaudin nun auch der Geschäftsführerposten wieder besetzt.